Президентские выборы в Азербайджане прошли свободно и согласно демократическим принципам - наблюдатель от Украины (версия 2)

11 апреля 2018 22:35 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане прошли свободно, согласно демократическим принципам и в полном соответствии с действующими законодательными процедурами, сказал в среду на пресс-конференции руководитель наблюдательной миссии от парламента Украины Максим Курячий.

Руководитель наблюдательной миссии отметил, что не было зафиксировано никаких существенных нарушений действующего Избирательного кодекса, которые бы повлияли на искажение свободного волеизъявления азербайджанского народа.

"Сегодня был очень ответственный день не только для Азербайджана, но и для Украины. В Украине скрупулезно и детально следили и наблюдали за ходом избирательного процесса в Азербайджане. Азербайджан был, есть и будет стратегическим партнером Украины, которая заинтересована в развитии надежного партнера с процветающей экономикой", - сказал Курячий.

Он отметил, что украинские наблюдатели посетили более 20 избирательных участков, причем не только в Баку, но и за его пределами.

"Сейчас идет процесс подсчета голосов, и мы уверены, что он пройдет с соблюдением всех законодательных процедур", - сказал Курячий.

"Мы увидели высокую политическую активность граждан Азербайджана в формировании политического будущего страны. Люди неравнодушны к своему завтрашнему дню. Правительство Азербайджана создало для граждан все условия, чтобы они смогли реализовать свое право голоса, гарантированное Конституцией", - сказал Курячий.

Он сообщил, что были подробно изучены принципы формирования списков наблюдателей.

"Отметим, что были широко использованы видеокамеры. Это говорит о том, что правительство Азербайджана было заинтересовано в честном проведении выборов. Хорошие меры были приняты по предотвращению повторного голосования. Были созданы условия для голосования людей с ограниченными возможностями, в частности для слабовидящих был использован шрифт Брайля", - сказал Курячий.

Сегодня в Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Автор: Максим Цурков)

Azernews Newspaper
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