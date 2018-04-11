ГУАМ: Президентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с демократическими стандартами

11 апреля 2018 22:42 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане были проведены в соответствии с международными требованиями и стандартами демократических выборов, а также национальным законодательством.

Об этом говорится в заявлении группы наблюдателей от ГУАМ, которое было озвучено в среду в ходе пресс-конференции в Баку главой грузинской делегации в ПА ГУАМ Георгием Мохидзе.

"Что касается в целом избирательного процесса и организации выборов, то тут у комиссии не имеется замечаний. Избирательная комиссия работала очень четко. Выборы могут быть оценены как свободные и справедливые", - отметил он.

Сегодня в Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Автор: Илькин Шафиев)

Azernews Newspaper
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