Президентские выборы в Азербайджане можно внести в учебники по демократии - болгарский парламентарий (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане можно будет внести в учебники по демократии, сказал в среду на пресс-конференции по итогам выборов представитель делегации парламента Болгарии Хамид Хамид.
"Это были не просто выборы, это был настоящий праздник для народа. А то, как они были проведены, можно заносить в учебники по демократии. Для всех участников были созданы комфортные условия", - сказал Хамид.
Как сказал парламентарий, он был рад видеть в глазах избирателей стремление к стабильности и мирному развитию региона.
"Нарушений мы не зафиксировали. Голосование проходило спокойно, это был высочайший уровень демократических выборов. Поздравляю азербайджанский народ с этими выборами. Могу сказать, что Президент может гордиться своим народом", - сказал Хамид.
Отметим, что сегодня в Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах.
В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.
В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.
В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.
За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.
В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.
По информации на 19:00, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.
(Автор: Максим Цурков)
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