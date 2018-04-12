Личный состав азербайджанской армии готов выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего - министр

12 апреля 2018 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав армии с успешным завершением прошедших 11 апреля президентских выборов и очередной уверенной победой Ильхама Алиева, который был переизбран на пост Президента Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг.

Министр обороны отметил, что личный состав азербайджанской Армии с приподнятым духом принял участие в процессе голосования выборов, и, сделав верный выбор во имя безопасности и демократического развития страны, проголосовал за самого достойного кандидата.
Генерал-полковник Закир Гасанов вновь заверил, что личный состав азербайджанской Армии бдительно стоит на страже Родины, и с целью освобождения оккупированных земель, а также обеспечения территориальной целостности страны готов и в состоянии выполнить каждый приказ Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами.

Напомним, что в Азербайджане накануне завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

После обработки бюллетеней с 5201 избирательного участка, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86 процентов голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00 дня голосования, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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