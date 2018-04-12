Было сделано все необходимое для нормального голосования на президентских выборах в Азербайджане - члена Сената Казахстана

БАКУ /Trend/ - Было сделано все необходимое для нормального голосования на президентских выборах в Азербайджане.

Об этом в четверг сказал член Сената Казахстана Абдали Нуралиев, который наблюдал за ходом президентских выборов в Азербайджане.

По словам члена Сената Казахстана, наблюдатели не столкнулись с какими-либо нарушениями в ходе выборов.

«В первую очередь, поздравляю Ильхама Алиева с переизбранием на пост Президента! В действительности, проделана масштабная организационная работа в связи с выборами. Везде наблюдалась хорошая атмосфера. Было сделано все необходимое для нормального голосования. Мы не наблюдали каких-либо нарушений на участках, на которых мы побывали. Все было организовано в соответствии с законом», - отметил Нуралиев.

Член Мажлиса Казахстана Магеррам Магеррамов, также принимавший участие в качестве наблюдателя на президентских выборах, отметил, что они не столкнулись с каким-либо нарушением закона.

«Мы побывали на 10 участках Баку и Сумгайыта. Везде мы наблюдали нормальное голосование. Все было организовано на высоком уровне. На участках никто не выражал нам свои недовольства», - добавил Магеррамов.

Напомним, что в среду в Азербайджане прошли президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в стране проголосовали 3 962 123 избирателей.

(Автор: Илькин Иззет. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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