Хасан Рухани: Азербайджанский народ заинтересован в продолжении пути развития страны под руководством Ильхама Алиева

12 апреля 2018 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на выборах Президента Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Президента Ирана.

«Передаю искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Азербайджана. Эти выборы показали, что азербайджанский народ поддерживает планы правительства и заинтересован в продолжении пути развития страны под Вашим руководством. Не сомневаюсь, что процесс расширения дружественных и братских связей между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой будет продолжаться благодаря усилиям руководства двух стран», - говорится в поздравлении.

Хасан Рухани также пожелал Президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов, народу Азербайджана - процветания.

(Авторы: Фархад Данешвар, Ляман Зейналова)

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