Владимир Путин: Убедительная победа на выборах наглядно подтверждает высокий политический авторитет Ильхама Алиева

12 апреля 2018 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву по случаю переизбрания на пост Президента Азербайджана, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

В поздравлении глава Российского государства отметил, что убедительная победа на выборах наглядно подтверждает высокий политический авторитет Ильхама Алиева, свидетельствует о признании его заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Азербайджаном.

Президент России высоко оценил усилия Ильхама Алиева по укреплению дружественных, добрососедских отношений между Москвой и Баку и выразил уверенность, что совместными усилиями государства обеспечат дальнейшее наращивание плодотворного двустороннего сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах, что, несомненно, отвечает коренным интересам российского и азербайджанского народов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Беларуси
Политика 12:07
Сооронбай Жээнбеков: Победа Ильхама Алиева на президентских выборах стала ярким свидетельством доверия народа к проводимому им курсу
Политика 11:49
Хасан Рухани: Азербайджанский народ заинтересован в продолжении пути развития страны под руководством Ильхама Алиева
Политика 11:37
Эмомали Рахмон: Народ Азербайджана продемонстрировал своё высокое доверие проводимой под руководством Ильхама Алиева политике
Политика 11:29
Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в открытии нового здания мечети Гаджи Джавад
Политика 11:19
Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Австралийского союза
Политика 11:14
Президент Ильхам Алиев принял генсека Шанхайской организации сотрудничества
Политика 11:11
Игорь Додон: Переизбрание Ильхама Алиева главой государства - демонстрация доверия и широкой поддержки азербайджанского народа
Политика 11:02
Петр Порошенко: Украино-азербайджанское стратегическое партнерство станет еще крепче
Политика 10:44
Александр Лукашенко: Деятельность Ильхама Алиева на посту главы государства обеспечит дальнейшее укрепление экономической мощи Азербайджана
Политика 10:10
Арзу Нагиев: Главные критерии для Ильхама Алиева – суверенитет страны и благосостояние народа
Политика 01:23
По предварительным данным ЦИК, Ильхам Алиев набирает 86% голосов на президентских выборах в Азербайджане
Политика 01:13
Премьер Турции поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
Политика 00:47
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах
Политика 00:05
По предварительным данным ЦИК, Ильхам Алиев набирает 86,09% голосов на президентских выборах в Азербайджане
Политика 11 апреля 23:05
Мониторинговый центр «Ряй»: 84,49% избирателей Азербайджана проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева
Политика 11 апреля 20:30
AJF & Associates: 85,57% избирателей Азербайджана проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева
Политика 11 апреля 20:17
Путин рассказал о постепенном возобновлении полетов в Египет
Россия 11 апреля 19:08