Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Узбекистана

12 апреля 2018 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах, пожелал успехов в деятельности во имя развития Азербайджана и благоденствия народа страны.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонной беседы главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии дружественных отношений между двумя странами.

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