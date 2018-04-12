Президентские выборы в Азербайджане прошли без постороннего вмешательства - экс-парламентарий Финляндии

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане прошли без какого-либо постороннего вмешательства в процесс голосования.

Об этом в четверг на пресс-конференции сказал экс-депутат, глава группы наблюдателей от Финляндии Джуха Коркеаоя.

"Наши наблюдения показали, что не проводилось никаких избирательных кампаний поблизости от избирательных участков, вход на избирательные участки был свободный для всех, включая зарубежных наблюдателей, что также является показателем прозрачности", - сказал Коркеаоя.

Глава группы наблюдателей от Финляндии отметил, что ЦИК Азербайджана также предоставил все необходимые условия для проведения опросов среди избирателей организациями из Франции и США.

"Все вышесказанное является наилучшим показателем открытости президентских выборов в Азербайджане, свидетелями и участниками которых стали тысячи наблюдателей и миллионы избирателей", - сказал Коркеаоя.

Напомним, что в Азербайджане накануне завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

После обработки бюллетеней с 5201 избирательного участка, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86 процентов голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00 дня голосования, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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