Зарубежные наблюдатели сходятся во мнении о прозрачности выборов в Азербайджане – французский наблюдатель

12 апреля 2018 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Группа наблюдателей от Франции высоко оценила прозрачность и эффективность организации президентских выборов в Азербайджане, что совпадает с мнением практически всех наблюдателей из других стран.

Об этом в четверг на пресс-конференции сказал Мишель Тего - глава наблюдательной миссии Франции на президентских выборах в Азербайджане.

"Всем избирателям, наблюдателям и журналистам была предоставлена возможность для свободного посещения избирательных участков, а также возможность участвовать и наблюдать за избирательным процессом, что сделало выборы максимально открытыми для всех желающих принять участие в них", - сказал Тего.

Глава наблюдательной миссии Франции подчеркнул такие положительные методы применяемые ЦИК на выборах, как прозрачность ящиков для бюллетеней, позволяющая всем видеть частоту и процесс их заполнения, пометка пальцев специальным гелем, не позволяющая избирателям голосовать более одного раза, а также поддержку безопасности всех участников избирательного процесса.

Напомним, что в Азербайджане накануне завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

После обработки бюллетеней с 5201 избирательного участка, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86 процентов голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00 дня голосования, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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