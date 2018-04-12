Президентские выборы в Азербайджане прошли согласно законодательству и в рамках международных стандартов – испанский наблюдатель

12 апреля 2018 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане были проведены в соответствии с законодательством страны, и в рамках международных стандартов.

Об этом в четверг на пресс-конференции сказал глава миссии наблюдателей от "Фонда свободы и демократии" Испании Пере Масиас.

"Мы приветствуем практику, которую Азербайджан применил в организации президентских выборов. Никаких ограничений при входе на избирательные участки не было, все избиратели и наблюдатели были вольны следить за процессом открытых, прозрачных выборов", - сказал Масиас.

Глава миссии наблюдателей также подчеркнул отсутствие случаев нарушения, таких как использование пропагандистских материалов на избирательных участках, и высоко оценил усилия ЦИК по призыву граждан Азербайджана к участию на президентских выборах.

"Выборы в Азербайджане были проведены эффективно и на профессиональном уровне. Всем гражданам были предоставлены равные избирательные возможности", - сказал Масиас.

Напомним, что в среду в Азербайджане прошли президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в стране проголосовали 3 962 123 избирателей.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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