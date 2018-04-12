ЦИК подвел итоги голосования: Ильхам Алиев набрал 86,03% голосов избирателей на президентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах в Азербайджане, прошедших 11 апреля, 86,03 процента голосов избирателей.

Об этом в четверг сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на мероприятии, посвященном итогам выборов.

Как отметил Панахов, это итоговые результаты голосования на президентских выборах.

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