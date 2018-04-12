ЦИК: Ильхам Алиев набрал 86,03% голосов избирателей на президентских выборах в Азербайджане (версия 2)

12 апреля 2018 12:49 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах в Азербайджане, прошедших 11 апреля, 86,03 процента голосов избирателей.

Об этом в четверг сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на мероприятии, посвященном итогам выборов.

"Председатель "Партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА) Гудрат Гасангулиев набрал 3,02 процента, самовыдвиженец Захид Орудж – 3,11 процента, председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу – 3,03 процента, председатель партии "Современный Мусават" Хафиз Гаджиев – 1,52 процента, председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде – 1,38 процента, председатель Партии национального возрождения Фарадж Гулиев – 1,17 процента, кандидат от инициативной группы фронтистов Рази Нуруллаев – 0,74 процента голосов", - сказал глава ЦИК.

Всего было обработано 3 962 096 бюллетеней.

Напомним, что в Азербайджане накануне завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

(Авторы: Эльчин Мехтиев, Азад Гасанли)

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