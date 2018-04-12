Эстонский депутат отметил высокую явку на выборах президента в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На состоявшихся в Азербайджане президентских выборах наблюдалась высокая явка.

Об этом в четверг в ходе пресс-конференции заявил депутат парламента Эстонии Денисс Бородитс.

По словам депутата, явка на президентских выборах в Азербайджане намного превысила явку, которая обычно наблюдается в Эстонии.

Бородитс отметил, что миссия эстонского парламента наблюдала за выборами в 15 избирательных участках. Он также подчеркнул, что выборы в Азербайджане были организованы на высоком уровне.

Напомним, что в среду в Азербайджане прошли президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в стране проголосовали 3 962 123 избирателей.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)