ЦИК Азербайджана: Видеоролики в соцсетях, связанные с президентскими выборами, не подтвердились

12 апреля 2018 20:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Были исследованы видеоролики, распространенные в социальных сетях в связи с президентскими выборами в Азербайджане, и они не нашли подтверждения.

Об этом в четверг сказал на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов по итогам президентских выборов.

Панахов сказал, что ЦИК немедленно реагировал на каждый вопрос.

«Данное видео также было немедленно исследовано. Было установлено, что оно не соответствует действительности», - отметил глава ЦИК.

Панахов добавил, что в целом в ЦИК поступило около 300 обращений, которые являлись запросами. Среди этих обращений жалоб не было.

Напомним, что в среду в Азербайджане прошли президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в стране проголосовали 3 962 123 избирателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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