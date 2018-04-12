Президент Ильхам Алиев: Открытие мечети Гаджи Джавад как первое мероприятие после президентских выборов - наглядный пример отношений между государством и религией

12 апреля 2018 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Открытие мечети Гаджи Джавад как первое мероприятие после президентских выборов является наглядным примером отношений между государством и религией. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече в четверг с членами религиозной общины мечети Гаджи Джавад, принимая участие в открытии нового здания мечети Гаджи Джавад в Ясамальском районе Баку.

«Поздравляю вас с открытием нового здания мечети Гаджи Джавад. Это прекрасное событие, прекрасная мечеть. Мечеть построена в традиционном архитектурном стиле Азербайджана. Ее внутреннее оформление, внешний вид радуют глаз. Вы, представители общины мечети Гаджи Джавад, хорошо знаете, что прежнее здание мечети уже находилось в непригодном состоянии. Этот вопрос возник тогда, когда вокруг мечети начали вестись созидательные работы, создаваться общественные зоны, дорожные узлы, мечеть находилась в непригодном, можно сказать, аварийном состоянии. После того, как я об этом узнал, то сразу же распорядился, чтобы вблизи мечети Гаджи Джавад было построено новое здание для нее, и новому зданию было дано название Гаджи Джавад. Потому что эта мечеть - мечеть Гаджи Джавад, просто новое ее здание», - сказал глава государства.

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