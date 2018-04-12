Премьер Венгрии поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

12 апреля 2018 15:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Виктор Орбан поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя благоденствия азербайджанского народа.

Глава государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонной беседы было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между странами, подчеркнуто наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения связей.

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