Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Исполкома СНГ (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с председателем - исполнительным секретарем Исполнительного комитета СНГ, руководителем миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

Передав главе государства поздравления по случаю уверенной победы на выборах, Сергей Лебедев сказал: «Результаты этих выборов - олицетворение того, в какой степени азербайджанский народ уважает Ильхама Алиева. Как председатель Исполнительного комитета СНГ хотел бы добавить, что вы обладаете большим авторитетом на пространстве Содружества независимых государств».

Сергей Лебедев выразил признательность главе государства за поддержку, оказываемую деятельности СНГ, и выразил уверенность в том, что и во время предстоящей президентской деятельности Ильхама Алиева Азербайджан будет активно сотрудничать с этой организацией.

Подчеркнув, что в руководимую им миссию входит 221 наблюдатель из восьми государств, гость от имени делегации пожелал азербайджанскому народу и Азербайджану благоденствия и успешного развития.

Выразив признательность за теплые слова, Президент Ильхам Алиев отметил важность деятельности миссии наблюдателей СНГ, в которую входит большое число наблюдателей.

Коснувшись связей с СНГ, глава государства отметил, что Азербайджан придает большое значение этому сотрудничеству и что азербайджанская сторона всегда считает важным приумножение усилий по дальнейшему укреплению этой организации.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Сергея Лебедева по повышению международного авторитета СНГ и усилению интеграционных процессов.

Подчеркнув, что Азербайджан является активным членом СНГ, глава государства сказал, что Азербайджан и дальше будет прикладывать усилия по дальнейшему расширению сотрудничества, связанного с укреплением стабильности и безопасности в рамках этой организации.

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