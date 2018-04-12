Эрдоган считает завершившиеся президентские выборы важным этапом дальнейшей демократизации Азербайджана

12 апреля 2018 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый Президент, дорогой брат. От имени турецкого народа и от себя лично передаю вам самые искренние поздравления в связи с переизбранием на выборах Президента Азербайджана, проведенных 11 апреля. Особо хочу подчеркнуть чувство удовлетворения в связи с успешным завершением этих выборов, которые являются важным этапом дальнейшей демократизации Азербайджана. Уверен, что и во время предстоящей президентской деятельности вы продолжите вносить значимый вклад в процветание, развитие Азербайджана и укрепление его авторитета на международной арене.

Турецко-азербайджанские отношения, опирающиеся на древнюю историю и братство между нашими народами, под вашим руководством и благодаря нашим совместным усилиям достигли высокого уровня. Искренне верю, что вы и в последующие годы продолжите вносить важный вклад в этом направлении.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз желаю вам, дорогой брат, крепкого здоровья и счастья», - говорится в поздравлении Президента Турции.

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