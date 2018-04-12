Президентские выборы в Азербайджане прошли в рамках международных норм – болгарский наблюдатель

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане прошли в рамках международных норм.

Об этом сказал в четверг депутат парламента Болгарии от Социалистической партии Пенчо Милков на пресс-конференции наблюдателей от миссии "Гражданский диалог", состоящей из депутатов Европарламента, Италии, Германии, Польши, Болгарии, Бельгии, Франции, Аргентины и Словакии.

"Впервые приезжаю в Баку. В качестве миссии наблюдателей мы побывали в нескольких избирательных участках и никаких нарушений не заметили. Нам удалось побеседовать с избирателями, а также состоялся обмен мнениями с местными наблюдателями, представляющими различные партии. Выборы президента прошли в рамках международных норм, люди свободно голосовали. Как депутат парламента Болгарии возвращаюсь на родину с самыми положительными впечатлениями", - сказал Пенчо Милков.

Напомним, что в среду в Азербайджане состоялись президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в Азербайджане проголосовали 3 962 123 избирателей.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)

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