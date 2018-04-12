Президент Сербии: Граждане Азербайджана верят в силу идей Ильхама Алиева

12 апреля 2018 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Сербии Александр Вучич поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Искренне поздравляю вас с переизбранием Президентом Азербайджана и желаю успехов в работе. Оказанное вам гражданами Азербайджана высокое доверие доказывает, что они глубоко верят в силу ваших идей и ваши мысли о дальнейшем прогрессе Азербайджана. Уверен, что доверие народа укрепит вашу железную волю для того, чтобы вести его по успешному пути. Рад, что в скором времени вновь посещу вашу страну, и мы продолжим содержательные обсуждения, которые были проведены во время моего предыдущего визита и других мероприятий. Потому что, серьезно соблюдая признанные международным правом принципы суверенитета и территориальной целостности государств, мы желаем продолжения совместных усилий для дальнейшего развития традиционных отношений дружбы и стратегического партнерства между Сербией и Азербайджаном. Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз выражаю вам свое глубокое почтение», - говорится в поздравлении Президента Сербии.

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