Президент Ильхам Алиев принял главу наблюдательной миссии Группы европейских консерваторов и реформистов (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял главу наблюдательной миссии на выборах в Азербайджане Группы европейских консерваторов и реформистов Козьму Злотовски.

Поздравив Президента Ильхама Алиева с победой, одержанной на выборах, глава наблюдательной миссии на выборах в Азербайджане Группы европейских консерваторов и реформистов Козьма Злотовски подчеркнул, что они побывали на различных избирательных участках и что выборы были организованы на высоком уровне.

Глава государства отметил, что были созданы все условия для проведения выборов в соответствии с международными стандартами и свободного наблюдения.

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