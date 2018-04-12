Нурсултан Назарбаев: Победа на президентских выборах доказывает, что азербайджанский народ оказывает высокую поддержку политике Ильхама Алиева

12 апреля 2018 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, от имени народа Казахстана и от своего имени поздравляю вас с уверенной победой на выборах Президента Азербайджана. Ваша победа на прошедших выборах доказывает, что азербайджанский народ оказывает высокую поддержку проводимой вами политике, направленной на рост благосостояния народа и укрепление авторитета страны на международной арене.

Желаю вам на этой высокой государственной должности новых успехов на пути дальнейшего процветания Азербайджана и эффективного осуществления всех предстоящих планов. Хочу отметить ваш большой вклад в укрепление отношений между Казахстаном и Азербайджаном, опирающихся на нерушимую дружбу и доверие.

Уверен, что стратегическое сотрудничество между нашими странами и дальше будет динамично развиваться во имя светлого будущего наших народов.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, пользуясь этой приятной возможностью, желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех инициативах, а дружественному азербайджанскому народу – мира и благоденствия», - говорится в поздравлении Президента Казахстана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Состоялся телефонный разговор президентов Украины и Азербайджана
Политика 17:33
Президент Сербии: Граждане Азербайджана верят в силу идей Ильхама Алиева
Политика 16:58
Эрдоган считает завершившиеся президентские выборы важным этапом дальнейшей демократизации Азербайджана
Политика 16:30
Президент Ильхам Алиев принял делегацию турецкого парламента
Политика 15:19
Президент Ильхам Алиев принял главу наблюдательной миссии Группы европейских консерваторов и реформистов (ФОТО)
Политика 15:17
Премьер Венгрии поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
Политика 15:14
Al Jazeera: Мудрая внешняя политика помогает Азербайджану быть в хороших отношениях со всеми соседями
Политика 14:32
Состоялся телефонный разговор между президентами России и Азербайджана
Политика 14:11
Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Центристского демократического интернационала
Политика 13:24
Президент Ильхам Алиев: Открытие мечети Гаджи Джавад как первое мероприятие после президентских выборов - наглядный пример отношений между государством и религией
Политика 13:20
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Исполкома СНГ (ФОТО)
Политика 12:43
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Узбекистана
Политика 12:40
Георгий Маргвелашвили поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах в Азербайджане
Политика 12:36
ЦИК: Ильхам Алиев набрал 86,03% голосов избирателей на президентских выборах в Азербайджане
Политика 12:29
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Беларуси
Политика 12:07
Сооронбай Жээнбеков: Победа Ильхама Алиева на президентских выборах стала ярким свидетельством доверия народа к проводимому им курсу
Политика 11:49
Владимир Путин: Убедительная победа на выборах наглядно подтверждает высокий политический авторитет Ильхама Алиева
Политика 11:49
Хасан Рухани: Азербайджанский народ заинтересован в продолжении пути развития страны под руководством Ильхама Алиева
Политика 11:37