Нурсултан Назарбаев: Победа на президентских выборах доказывает, что азербайджанский народ оказывает высокую поддержку политике Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, от имени народа Казахстана и от своего имени поздравляю вас с уверенной победой на выборах Президента Азербайджана. Ваша победа на прошедших выборах доказывает, что азербайджанский народ оказывает высокую поддержку проводимой вами политике, направленной на рост благосостояния народа и укрепление авторитета страны на международной арене.

Желаю вам на этой высокой государственной должности новых успехов на пути дальнейшего процветания Азербайджана и эффективного осуществления всех предстоящих планов. Хочу отметить ваш большой вклад в укрепление отношений между Казахстаном и Азербайджаном, опирающихся на нерушимую дружбу и доверие.

Уверен, что стратегическое сотрудничество между нашими странами и дальше будет динамично развиваться во имя светлого будущего наших народов.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, пользуясь этой приятной возможностью, желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех инициативах, а дружественному азербайджанскому народу – мира и благоденствия», - говорится в поздравлении Президента Казахстана.

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