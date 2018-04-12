МИД Азербайджана выразил протест ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ (версия 2)

12 апреля 2018 19:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не считает справедливым и объективным предварительный отчет, подготовленный Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеей ОБСЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы по результатам президентских выборов, которые состоялись 11 апреля.

Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В предварительном отчете по наблюдению за выборами с точки зрения методологии и технического подхода преобладают очень субъективные утверждения и предвзятые политические суждения», - отметил Гаджиев.

Совершенно необоснованны сделанные в отчете заявления по поводу проведения выборов в условиях ограниченной политической среды. В ходе предвыборного процесса были созданы все необходимые условия для проведения избирательной кампании в свободных условиях. Ошибочной позицией является то, что в качестве недостатка представлены бездействие маргинальных политических сил из-за их политической слабости и отсутствия политической поддержки и неактивная избирательная кампания некоторых зарегистрированных кандидатов», - сказал глава пресс-службы МИД.

Гаджиев отметил, что процесс голосования прошел в условиях свободного поведения субъектов избирательного процесса и избирателей в соответствии с требованиями законодательства.

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