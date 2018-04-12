МИД: Россия продолжит развивать отношения с Азербайджаном в различных направлениях

БАКУ /Trend/ - Россия продолжит развивать отношения с Азербайджаном в различных направлениях.

Об этом сказала в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос Trend.

«Безусловно, мы с Азербайджаном продолжим развивать отношения, которые будут нацелены на реализацию интересов народов наших стран в различных направлениях, в различных отраслях на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе», - сказала она.

Захарова отметила, что у отношений между Азербайджаном и Россией есть большие перспективы.

Отметим, что Россия является стратегическим партнером Азербайджана. В прошлом году две страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений. РФ является одним из главных экономических и торговых партнеров Азербайджана. Нормативно-правовая база между странами насчитывает свыше 170 документов, в том числе около 50 - в сфере экономики.

За время сотрудничества российские инвестиции в экономику Азербайджана превысили 3,7 миллиарда долларов. Предприниматели из Азербайджана вложили в экономику РФ свыше одного миллиарда долларов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в 2017 году составил 2,14 миллиарда долларов, из которых примерно 1,5 миллиарда долларов пришлись на импорт российской продукции. Объем товарооборота между двумя странами вырос на 4,3 процента по сравнению с предшествующим годом.

(Авторы Ляман Зейналова, Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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