Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил Президента Ильхама Алиева

12 апреля 2018 21:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики. Убедительная победа на состоявшихся выборах свидетельствует о высоком доверии, оказанном Вам миллионами сограждан. За многие годы созидательных трудов во главе государства Вы накопили богатый управленческий опыт, который, полагаю, поможет Вам и впредь столь же успешно служить своему народу и уверенно вести страну по пути дальнейшего социально-экономического развития. Сегодня Азербайджан являет добрый пример плодотворного соработничества органов государственной власти и религиозных объединений, среди которых Бакинская епархия Русской Православной Церкви занимает достойное место. Надеюсь на продолжение этого взаимодействия, способствующего духовно-нравственному воспитанию людей, гармонизации межэтнических отношений и созиданию общественного согласия. Желаю Вам крепости сил и успехов в трудах, а всему народу Азербайджанской Республики – мира и благополучия", - говорится в поздравлении.

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