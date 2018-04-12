Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики. Убедительная победа на состоявшихся выборах свидетельствует о высоком доверии, оказанном Вам миллионами сограждан. За многие годы созидательных трудов во главе государства Вы накопили богатый управленческий опыт, который, полагаю, поможет Вам и впредь столь же успешно служить своему народу и уверенно вести страну по пути дальнейшего социально-экономического развития. Сегодня Азербайджан являет добрый пример плодотворного соработничества органов государственной власти и религиозных объединений, среди которых Бакинская епархия Русской Православной Церкви занимает достойное место. Надеюсь на продолжение этого взаимодействия, способствующего духовно-нравственному воспитанию людей, гармонизации межэтнических отношений и созиданию общественного согласия. Желаю Вам крепости сил и успехов в трудах, а всему народу Азербайджанской Республики – мира и благополучия", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.