Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ и дальше будет жить в условиях стабильности и безопасности

13 апреля 2018 03:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Азербайджанский народ и дальше будет жить в условиях стабильности и безопасности.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в четверг в Баку в парке перед Центром Гейдара Алиева, где была организована грандиозная концертная программа по случаю его убедительной победы на проведенных 11 апреля в Азербайджане президентских выборах.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Азербайджан признается как остров стабильности в мировом масштабе.

«За последние 15 лет не было страны, которая показала бы такие результаты с точки зрения экономического развития, как Азербайджан. Азербайджанский народ сделал свой выбор. Все мы должны стараться и дальше укреплять нашу страну. Сегодня Азербайджан является сильным государством. Мы должны построить еще более сильное государство. Наш путь – путь независимости. Ни одна сторонняя сила не может заставить нас свернуть с этого пути. Этот путь – сознательный выбор азербайджанского народа. Мы – независимая страна. Мы – великий народ. Только великий народ может добиться таких результатов. Азербайджан может добиться таких успехов только в условиях независимости. Наша судьба в наших руках. Обращаясь к азербайджанской молодежи, - вижу, что здесь собралась, в основном, молодежь, - хочу сказать, что будущее нашей страны в ваших руках. Мы гордимся нашей молодежью. Подрастающее сегодня молодое поколение в будущем будет управлять Азербайджаном, поведет его в счастливое будущее по пути независимости»,-сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, Азербайджан - независимая, сильная страна, идущая по избранному им пути, выразив уверенность, что этот путь приведет Азербайджан в более счастливое будущее.

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Azernews Newspaper
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