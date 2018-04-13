Более миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами именно из-за таких лицемерных международных структур, как ОБСЕ - депутат

13 апреля 2018 21:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заявление, распространенное наблюдательной миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по президентским выборам в Азербайджане, вызвало резкий протест не только представителей общественности и журналистов, но и вынужденных переселенцев, которые более 30 лет не могут вернуться на родные земли.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от Ходжалы Эльман Мамедов.

Депутат отметил, что более одного миллиона азербайджанцев до сегодняшнего дня являются вынужденными переселенцами именно из-за некомпетентной деятельности ОБСЕ.

«Наши соотечественники превратились в вынужденных переселенцев именно в результате таких двуличных, лицемерных международных структур, как ОБСЕ. Мы возмущены тем, что эти лица дискредитируют президентские выборы в Азербайджане. Азербайджанские земли до сих пор оккупированы именно из-за их несправедливой, проводимой совместно с армянами деятельности. Именно поэтому мы живем не в родных местах», - сказал депутат.

Эльман Мамедов сказал, что БДИПЧ ОБСЕ – организация, финансируемая армянами и танцующая под дудку армян.

«Представители ОБСЕ не имеют права приезжать в Азербайджан и наблюдать за избирательным процессом. Как ОБСЕ как международная структура зарекомендовала себя перед Азербайджаном в нагорно-карабахском вопросе? Отвечу – как двуличная, лицемерная, действующая по двойным стандартам структура», - сказал Мамедов.

Депутат отметил, что распространив 12 апреля предвзятое заявление, БДИПЧ ОБСЕ пошло против всех избирателей, против воли азербайджанского народа и продемонстрировало неуважение ко всему азербайджанскому народу.

«Выборы в Азербайджане проводят не БДИПЧ ОБСЕ и не Совет Европы, они не обладают решающим словом. Источником власти в Азербайджане является народ, и последнее слово в этом процессе за азербайджанским народом. Азербайджанский народ продемонстрировал свою волю, проголосовав 11 апреля за развитие, стабильность, прогресс и свое будущее. Все международные организации, которые наблюдали за выборами в Азербайджане, подтвердили прозрачное и справедливое проведение процесса. Однако представители БДИПЧ приехали в Азербайджан с уже готовыми протоколами в кармане. Они действовали так, как указали их хозяева. Поэтому их мнение для азербайджанского народа - просто клочок бумаги», - сказал депутат.

Отметим, что наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ представила предвзятый отчет по президентским выборам, проведенным в Азербайджане 11 апреля. Мнения, озвученные БДИПЧ на проведенной в связи с этим пресс-конференции, вызвали протест азербайджанской общественности и представителей медиа. В конце пресс-конференции миссия заявила, что обнародует заключительный отчет в течение двух месяцев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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