Президент Татарстана: Азербайджанский народ поддержал курс Президента Ильхама Алиева, направленный на развитие государства

13 апреля 2018 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах, состоявшихся в Азербайджане 11 апреля.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, сердечно поздравляю Вас с уверенной победой на выборах Президента Азербайджана. Азербайджанский народ вновь оказал Вам доверие, поддержал Ваш курс, направленный на развитие азербайджанского государства. Пусть эта уверенная победа придаст Вам вдохновения, подарит сил и энергии для дальнейшей неустанной деятельности на высоком государственном посту, станет стимулом для реализации новых идей, проектов, стратегических инициатив, направленных на дальнейшее эффективное социально-экономическое развитие Азербайджана и обеспечение общественно-политической стабильности.

От души радуюсь Вашей победе и искренне желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов. Я с уверенностью смотрю в будущее сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном, возлагаю надежды на совместную деятельность для укрепления взаимопонимания во имя интересов наших братских народов, стратегического партнерства России и Азербайджана», - говорится в послании Президента Татарстана.

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