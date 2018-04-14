БАКУ /Trend/ - На имя Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах, прошедших в Азербайджане 11 апреля.

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации Иосиф Кобзон и Валентина Терешкова поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Дорогой Ильхам Гейдарович. Мы уверены в правильном выборе народа Азербайджана. Поздравляем, желаем процветания народу Азербайджана", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Директор Федерального государственного унитарного предприятия "Оборонпромэкология" министерства обороны России Хамзат Беков поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. Поздравляю Вас с убедительной победой на выборах и избранием Президентом Азербайджана. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов и оптимизма, мира и благополучия, вдохновения для новых созидательных дел на благо Отечества", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, Гильдии российских адвокатов, Российской академии адвокатуры и нотариата, заслуженный юрист Российской федерации, доктор юридических наук, профессор Гасан Мирзоев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. От имени Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, Гильдии российских адвокатов, Российской академии адвокатуры и нотариата и от себя лично сердечно поздравляю вас с убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики. Избрав Вас на пост главы государства, азербайджанский народ продемонстрировал доверие к Вам и всестороннюю поддержку избранному Вами курсу развития страны, стабильности и согласия в обществе, процветания и роста благосостояния азербайджанского народа. Вы являетесь достойным продолжателем реформаторского пути Гейдара Алирзы оглу Алиева в Азербайджанской Республике. Под Вашим эффективным руководством Азербайджан уверенно идет вперед по пути масштабных политических, экономических реформ и преобразований, повышения социального благосостояния населения и активно участвует в решении актуальных международных и региональных проблем. Благодаря Вашей мудрой политике с каждым днем расширяются и крепнут экономические, культурные, политические связи между Азербайджаном и Россией. Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе – когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сделано уже очень много, а будущее наполнено новыми планами. Пусть энергия, бодрость и сила духа остаются Вашими надежными партнёрами. Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей государственной деятельности и новых свершений на благо народа Азербайджана. Мира и благополучия Вам и всему азербайджанскому народу", - говорится в поздравлении.

XXX

Губернатор Владимирской области Российской Федерации Светлана Орлова поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович. Примите мои самые искренние поздравления в связи с Вашим переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики. Убедительная победа на выборах наглядно подтверждает Ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о признании народом республики Ваших заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач. С большим удовлетворением хочу отметить теплые дружеские отношения, которые связывают Владимирскую область с Азербайджанской Республикой. Растет товарооборот, расширяются экономические и культурные связи. Убеждена, что наше тесное сотрудничество будет развиваться и дальше.От всей души желаю Вам, многоуважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, успехов на высоком государственном посту, благополучия Вам и Вашим близким, мира и процветания братскому народу Азербайджана", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Руководитель германской организации "Международная германская медицинская помощь", профессор, доктор Агабек Азербайджани поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Президент Ильхам Алиев. От имени германской организации «Международная гуманитарная медицинская помощь» поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. У меня была возможность наблюдать за большими успехами, достигнутыми в Азербайджане в период президентства Вашего отца и Вас. Хотел бы особо отметить осуществляемые Вами меры по развитию здравоохранения, в частности, принятие государственных программ в этой сфере, создание новых оздоровительных учреждений. Благодаря этому в Азербайджане достигнуты значительные успехи в области охраны здоровья населения. Выражаем Вам признательность за постоянные усилия по развитию здравоохранения, желаем устойчивости Ваших успехов. Господин Президент, заверяю Вас в глубочайшем почтении", - говорится в поздравлени.

ХХХ

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович. От имени президиума Российской академии художеств примите самые теплые и сердечные поздравления с переизбранием Вас на пост Президента Азербайджанской Республики. Ваш заслуженный авторитет, высочайший профессионализм и неиссякаемая энергия, огромный политический и жизненный опыт позволяют Вам успешно претворять в жизнь масштабные государственные задачи. Блестящий дипломат, опытный руководитель и человек высочайшей культуры, Вы вносите большой вклад в решение сложнейших проблем XXI века. Желаем Вам успехов в Вашей многотрудной ответственной деятельности", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Почетный председатель Государственного совета Республики Дагестан Российской Федерации Магомедали Магомедалиев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента. Азербайджанский народ в очередной раз оказал Вам полное доверие. Желаю Вам доброго здоровья и больших успехов на высоком посту руководителя страны", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Генеральный директов Информационного агентства ТАСС поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. От имени коллектива информационного агентства России ТАСС и себя лично поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики. Активность избирателей и высокий процент голосов, отданных в Вашу поддержку, - это неоспоримое доказательство доверия со стороны друзей. В результате свободных и прозрачных выборов народ Азербайджана еще раз продемонстрировал свою солидарность с курсом, которым республика следует на протяжении многих лет. Ваша твердость и энергичность, воля решительного руководителя позволили мобилизовать богатый духовный и творческий потенциал народа, которые во все времена был для Азербайджана решающей силой его побед. Уверен, что под Вашим опытным руководством работа по развитию и укреплению государства выйдет на новый результативный уровень. В этот знаковый день примите самые теплые пожелания добра и благополучия, новых успехов во благо народа Азербайджана. Пусть, как и прежде, все Ваши благие начинания находят заслуженный отклик и признание жителей государства, поддержку Ваших близких друзей и соратников", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство. Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Рад, что Вы и дальше продолжите Вашу успешную деятельность на благо Вашей страны и народов всего региона. Желаю Вам в Вашей высшей государственной деятельности в качестве Президента Азербайджанской Республики успехов и мудрости руководителя. Обеспечение устойчивых и всесторонних стратегических отношений между нашими государствами очень значимо для Грузии, и я уверен в том, что мы сделаем все возможное для еще большего сближения наших стран.

Уверен, что доверие граждан Азербайджанской Республики к Вам вдохновит Ваше превосходительство на продолжение усилий для дальнейшего укрепления национального единства, развития, безопасности и благополучия Вашей страны.

Верю, что сотрудничество с Вами для дальнейшего расширения наших связей и партнерства во всех сферах, представляющих взаимный интерес, успешно продолжится.

Еще раз сердечно поздравляю Вас и желаю устойчивости наших успехов", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Резидент-координатор ООН в Азербайджане, резидент-представитель программы развития ООН/ПРООН Гулам Исхагзаи поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство. От имени правления Организации Объединенных Наций в Азербайджане рад передать Вам самые искренние поздравления в связи с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Эта победа является наглядным свидетельством достойного вклада Ваших успешных реформ и долгосрочных социальных программ в развитие страны и улучшение благосостояния азербайджанского народа. Организация Объединенных Наций всегда плодотворно сотрудничала и партнерствовала с Азербайджаном, являющимся очень ценным и верным членом этой структуры, и впредь намерена продолжить поддержку приоритетов развития Азербайджанского правительства и прилагаемых усилий для достижения «Повестки дня устойчивого развития до 2030 года». Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Ваших усилиях на благо азербайджанского народа. Ваше превосходительство, прошу принять заверения в глубоком уважении и почтении", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Российской Федерации Владимир Васильев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Сердечно поздравляю Вас с уверенной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики. Результаты голосования показали высокое доверие азербайджанского народа и поддержку проводимой Вами работы, направленной на динамичное развитие страны и рост социального благополучия граждан. Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, достижения новых вершин в реализации намеченных планов, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики. Переизбрание Вас на должность главы государства свидетельствует о всесторонней поддержке азербайджанским народом определенного Вами политического курса для успешного развития страны. Уверен, что многостороннее сотрудничество между Украиной и Азербайджаном и впредь будет плодотворно развиваться на основе взаимного доверия и стратегического партнерства. Верю, что Ваш ожидаемый официальный визит в Украину придаст дополнительный импульс развитию нашего взаимовыгодного сотрудничества и будет содействовать углублению двусторонних связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, все новых и новых достижений, реализации намеченных планов и успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного азербайджанского народа", - говорится в поздравлении

ХХХ

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Глубокоуважаемый господин Президент. Позвольте от всей души поздравить Вас с блестящей победой на состоявшихся президентских выборах.

Народ независимого Азербайджана убедительно высказал свою волю, доверив Вам и дальше вести страну к благоденствию и процветанию.

Уверен, что Ваш колоссальный авторитет эффективного государственного деятеля станет прочной основой для дальнейшего проведения важнейших внутренних реформ и укрепления позиции Азербайджана на мировой политической арене. Искренне рад, что благодаря Вашей мудрой политике и ярчайшему дипломатическому таланту сближение России и Азербайджана продолжится и далее, позволяя нашим странам достойно отвечать на вызовы современности.

Разрешите сердечно пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия, а всему братскому народу Азербайджана – счастья, достатка, мира в каждом доме", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Президент Межгосударственного совета авиации, председатель Международного авиационного комитета Татьяна Андонина поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович. Примите мои самые теплые и искренние поздравления с блестящей победой на выборах Президента Азербайджанской Республики, которые прошли на высокодемократичной основе. Огромная поддержка значительным большинством граждан Азербайджана Вашей политики, государственных программ и планов, несомненно, свидетельствует об огромном уважении к Вам, правильности проводимого курса на политическую стабильность и экономическое развитие. Благодаря Вашему руководству Азербайджанская Республика стала одним из самых свободных, правовых и процветающих государств в мире. Я была абсолютно уверена в Вашей убедительной победе, поскольку непонаслышке знаю об успехах Азербайджана и отношении азербайджанцев к Вам и поддержке проводимой Вами социально-экономической политики. От всей моей души и авиационного содружества желаю Вам самых больших успехов и новых достижений в государственных и международных делах, чистого неба. В эти дни я, как всегда, с любовью вспоминаю великого Гейдара Алиева и его великое наследие", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Председатель Совета директоров Публичного акционерного общества Нефтегазовая компания «Русснефть» Михаил Гуцериев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. Сердечно поздравляю Вас с победой на выборах.

Ваша убедительная победа на выборах подтвердила огромный вклад в развитие Азербайджана, успешную реализацию масштабных социальных программ, направленных на повышение благосостояния граждан республики.

Вы отдаете всю свою энергию на социально-экономическое развитие республики. С Вашим именем связан путь Азербайджана к процветанию.

Ваша жизнь являет пример служения Отечеству и долгу.

От всей души желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство. От имени народа и правительства Иорданского Хашимитского Королевства рад передать Вам самые искренние поздравления и пожелания по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

B этом году было отмечено 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Иорданское Хашимитское Королевство еще раз заявляет, что будет развивать основанные на исторических корнях дружественные отношения с Азербайджаном, направленные на достижение под Вашим мудрым руководством регионального и глобального мира, безопасности и стабильности, являющихся нашей основной целью в служении общим интересам наших народов и ценностям исламской уммы.

Ваше превосходительство, желаю Вам постоянных успехов, а дружественному азербайджанскому народу – благополучной жизни и процветания", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент. Поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Мы высоко оцениваем достижения независимого Азербайджана, связанные с экономическим развитием как внутри страны, так и на международной арене.

Венгрия считает Азербайджан своим стратегическим партнером. С удовлетворением хочу отметить, что за минувшие годы мы достигли еще большего углубления наших двусторонних отношений. Можете быть уверены в том, что правительство Венгрии продолжит деятельность по укреплению всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, все новых и новых успехов в высшей государственной деятельности", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Председатель Международного общественного объединения «Конгресс азербайджанских общин» Беларуси Натиг Багиров поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент. Разрешите, от имени «Конгресса азербайджанских общин» Беларуси, всех азербайджанцев, проживающих в Беларуси, и от себя лично сердечно поздравить Вас по случаю переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики.

Ваша яркая победа – наглядный пример доверия и веры нашего народа Вам, успешному продолжению Вами политики общенационального лидера Гейдара Алиева, направленной на всестороннее развитие Азербайджана.

В результате деятельности, проводимой под Вашим руководством, темпы, в подлинном смысле слова, процветания нашей Родины восхищают не только азербайджанскую диаспору, но и весь мир.

Пользуясь случаем, желаю Вам больших успехов и новых достижений в Вашей почетной и ответственной работе, крепкого здоровья и счастья Вам и членам Вашей семьи.

Уважаемый господин Президент, хотим Вас заверить в том, что мы всегда будем на Вашей стороне, поддерживая всю Вашу деятельность, приложим все усилия для достойного представления нашего народа за рубежом", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович. Примите самые искренние поздравления в связи с убедительной победой на состоявшихся 11 апреля 2018 года выборах Президента Азербайджанской Республики. Впечатляющий результат по их итогам свидетельствует об огромном уважении, доверии и колоссальной поддержке азербайджанским народом Вашей внутренней и внешней политики. Под Вашим мудрым руководством Азербайджан поступательно и динамично идет по пути модернизации всех сторон жизни общества, имеет активную позицию на мировой арене.

Пользуясь случаем, позвольте выразить искреннюю признательность за Ваше заинтересованное внимание к деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Уверены, что взаимодействие Азербайджана с ШОС в качестве партнера по диалогу на направлениях, представляющих взаимный интерес, послужит дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества в интересах мира, стабильности и совместного развития на пространстве Евразии.

Мне доставляет большое удовольствие пожелать больших успехов в реализации Ваших созидательных замыслов на высоком посту Президента Азербайджанской Республики, а также доброго здоровья и счастья, а народу Азербайджана – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Сопредседатели и члены правления Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство. Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Уверены, что эта победа придаст импульс дальнейшему укреплению демократических институтов, светсткости и гражданских свобод в очень родном для нас Азербайджане, обладающем грандиозным культурным наследием и подарившем миру такого гениального мыслителя как Низами Гянджеви.

Желаем Вам крепкого здоровья и постоянных успехов, а народу Азербайджана - и дальше жить в условиях прогресса и счастья.

Ваше превосходительство, примите наши заверения в глубочайшем почтении.

Мы рады заявить, что привержены нашим усилиям, направленным на лучшую популяризацию Международного центра Низами Гянджеви на мировой арене, и намерены проводить дополнительные культурные мероприятия для обеспечения того, чтобы Международный центр Низами Гянджеви был достоин наследия Низами Гянджеви. Все это возможно благодаря Вашей устойчивой поддержке. Мы уверены, что Вы будете рады видеть устойчивое развитие Международного центра Низами Гянджеви как глобального центра, поощряющего образование, науку и международный диалог в мире, лучше пропагандирующего культурное наследие Азербайджана в мировом масштабе.

Ваше превосходительство, разрешите от имени всех нас выразить Вам нашу глубокую признательность. Желаем Вам здоровья и постоянных успехов, а народу Азербайджана - дальнейшего прогресса и процветания", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Генеральный директор Евроазиатского еврейского конгресса Хаим Бен-Яков, глава правления Евроазиатского еврейского конгресса Аарон Френкель, президент Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Мирилашвили поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. От лица Евроазиатского еврейского конгресса и еврейской общины Азербайджана имеем честь поздравить Вас с победой на выборах страны.

Евреи Азербайджана благодарны Вам за мудрую национальную политику и последовательную жесткую позицию в борьбе с антисемитизмом.

Мы ценим Вашу роль в развитии и укреплении теплых дружеских отношений и экономических связей между Азербайджаном и Израилем. Убеждены, что и в будущем еврейская община Азербайджана будет развиваться на благо своей страны", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Главный редактор канадской электронной газеты Wordwide News Ноор Али поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство. Очень рад от имени коллектива электронной газеты Wordwide News и от себя лично передать Вам самые сердечные пожелания и поздравления по случаю избрания Президентом Азербайджанской Республики.

Нынешние выборы еще раз подтвердили, что Азербайджан привержен развитию демократии в стране. Ваша уверенная победа на выборах является подтверждением уважения и почтения народа к Вам.

Ваше превосходительство, во все времена пребывания у власти Вы придавали большое значение развитию демократии, укреплению солидарности. Уверен, что благодаря обретенному опыту и авторитету Вы будете успешно продолжать политический курс, направленный на вхождение Азербайджана в число развитых стран.

Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, Вашей стране – прогресса, а Вашему народу – счастья.

Выражаю Вам и Вашей стране глубокое почтение и желаю благословения Всевышнего", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. По случаю убедительной победы на президентских выборах с радостью направляю Вам от имени народа Республики Молдова и от себя лично самые искренние и сердечные поздравления и желаю больших успехов и настойчивости в реализации поставленных целей.

Переизбрав Вас на пост главы государства, азербайджанский народ продемонстрировал доверие к Вам и широкую поддержку избранному Вами пути развития страны, стабильности и согласию в обществе, процветанию и росту благосостояния народа.

Уверен, что конструктивный диалог и тесное сотрудничество между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой будут и впредь содействовать укреплению отношений между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых свершений и прошу принять, уважаемый Ильхам Гейдарович, мои заверения в глубоком к Вам уважении", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент. Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на президентских выборах, проведенных в дружественной Азербайджанской Республике.

Пользуясь случаем, выражаем удовлетворение историческими связями, соединяющих Государство Кувейт и Азербайджанскую Республику друг с другом, и еще раз подчеркиваем, что мы намерены совместными усилиями еще больше укреплять и развивать эти связи в интересах наших дружественных стран.

Желаю Вашему превосходительству здоровья и успехов, дружественной Азербайджанской Республике и ее народу – устойчивого прогресса. Также желаю дальнейшего развития тесных связей между нашими дружественными странами.

Ваше превосходительство, примите мои заверения в глубоком уважении и почтении", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Муфтий Республики Калмыкия Российской Федерации Султанахмед Каралаев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. От имени Духовного управления мусульман Республики Калмыкия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Ваша победа на выборах является доказательством того, что Ваша политика, направленная на повышение благосостояния граждан и укрепление авторитета Вашей страны на международной арене, полностью поддерживается азербайджанским народом.

Желаю Вам новых успехов на пути плодотворного и успешного осуществления всех планов, намеченных Вами на этом ответственном посту.

Пусть Аллах дарует Вам, Вашей стране и Вашему народу прогресс, счастье и благосостояние", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.