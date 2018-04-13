Победа Ильхама Алиева - праздник для азербайджанского народа - "МИР 24"

13 апреля 2018 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российский телеканал “МИР 24” посвятил репортаж убедительной победе Ильхама Алиева на президентских выборах в Азербайджане.

Действующий Президент Азербайджана, председатель партии “Ени Азербайджан” Ильхам Алиев 11 апреля одержал убедительную победу на президентских выборах, набрав по итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, 86,03 процента голосов избирателей.

В репортаже телеканала отмечается, что за выборами в Азербайджане наблюдали свыше 800 международных наблюдателей, в том числе 200 от СНГ.

Глава Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев в интервью телеканалу “МИР 24” подчеркнул, что наблюдатели не обнаружили никаких нарушений в ходе выборов: “Мы наблюдали внимательно за ходом подготовки и самими выборами, как в Баку, так и во всех регионах. Я лично посетил больше 10 участков, накануне проехался по участкам. Наши впечатления: выборы были хорошо подготовлены и очень организованно проведены”

В "чистых" выборах ничего "грязного" не усмотрели и западные наблюдатели, отмечает телеканал. Отметим, что ПАСЕ, в частности, отметила хороший уровень подготовки Центральной избирательной комиссии к президентским выборам.

“Местный ЦИК такой оценкой доволен. Ни одного нарушения. Всю ночь члены комиссий считали бюллетени. Ильхам Алиев не оставил шансов конкурентам – 86 процентов голосов за него”, - говорится в репортаже.

Репортаж затем переключается на улицы Баку, куда граждане страны стекаются, чтобы отпраздновать победу Ильхама Алиева на президентских выборах: “То, как народ радовался победе Ильхама Алиева, было слышно во всем Баку. День голосования перерос в праздник стабильности. Это название придумали на Приморском бульваре. Там каждый год прогуливаются два миллиона туристов, что втрое больше, чем было 15 лет тому назад”.

Как отмечается в репортаже, Президент России Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, чтобы поздравить с убедительной победой на президентских выборах.

“Убедительная победа, по словам российского лидера, означает лишь одно: население поддерживает политику своего лидера”, - подчеркивается в репортаже.

(Автор: Азад Гасанли)

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