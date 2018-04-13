Новруз Мамедов: Некоторые члены наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ занимались только тем, что поддерживали связь с оппозиционерами (версия 2)

13 апреля 2018 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Некоторые члены наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ занимались только тем, что поддерживали связь с оппозиционерами.

Об этом в пятницу на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов.

«Обращение помощника наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Вугара Ахмедова нагляднодемонстрирует и изобличает отношение руководителей наблюдательной миссии по выборам и некоторых ее отдельных членов к Азербайджану. Отчет был подготовлен заранее. Информация такого содержания дошла до меня, причем от представителей зарубежных стран и членов миссий. Между нами была договоренность. Они попросили не разглашать их имен. Действительно, некоторые члены наблюдательной миссии занимались только тем, что поддерживали связь с оппозиционерами внутри и вовне. А члены, не согласные с отчетом миссии, вернулись из-за того, что были отстранены», - написал Новруз Мамедов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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