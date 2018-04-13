У азербайджанского народа нет другой альтернативы, кроме Президента Ильхама Алиева - международный аналитик

13 апреля 2018 19:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У азербайджанского народа нет другой альтернативы, кроме Президента Ильхама Алиева - сильного и дальновидного лидера, который способен хорошо представлять страну на международной дипломатической арене.

Об этом в статье для китайского CGTN написал политический аналитик, телеведущий, лауреат множества различных премий в сфере журналистики Малик Аюб Сумбал.

Автор статьи подчеркивает, что, согласно различным опросам, Президента Ильхама Алиева поддерживает подавляющее большинство населения и у него нет альтернативы на политической арене страны.

“Оппозиция в Азербайджане имеет ряд проблем - она разобщена, слаба, и у людей нет в нее веры. У оппозиции нет лидера, который мог бы справиться с теми вызовами, с которыми сталкивается страна, например нагорно-карабахский конфликт”, - пишет Аюб Сумбал.

Он напоминает, что Нагорный Карабах был оккупирован Арменией и на линии соприкосновения войск двух стран с тех пор время от времени происходят столкновения. Автор подчеркивает, что слабое руководство может усугубить ситуацию.

“Огромный приток беженцев, бежавших из Нагорного Карабаха [в результате армянской оккупации] и поселившихся в Баку и других районах, был большим вызовом, но действующему правительству удалось справиться с ним”, - отмечает аналитик.

Между тем, продолжает он, Баку с его очаровательным сочетанием современной и старой архитектуры не оставляет сомнений в том, что нынешнее руководство выполнило свои обещания по развитию страны.

Аюб Сумбал также коснулся критики ряда западных сил в отношении Азербайджана, отметив, что у этих так называемых “демократов” двойные стандарты.

Особое внимание в статье уделяется борьбе Президента Ильхама Алиева с коррупцией. Так, автор отмечает, что глава Азербайджанского государства запустил широкомасштабную антикоррупционную кампанию.

“Президент Ильхам Алиев провел реформы в сфере социальных услуг, создав Службу ASAN, которая призвана сделать госуслуги более доступными для населения”, - пишет автор.

Меры, принимаемые Президентом Ильхамом Алиевым, продолжил аналитик, позволили снизить влияние от падения цен на нефть, а также сделать страну популярной для иностранных туристов с Ближнего Востока и в целом из Азии.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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