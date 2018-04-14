Президент и генсек Европейского олимпийского комитета поздравили Президента Ильхама Алиева

14 апреля 2018 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Европейского олимпийского комитета Янеш Косьянчич и генеральный секретарь Европейского олимпийского комитета Рафаэль Пагноззи поздравили Президента Азербайджана, президента Национального олимпийского комитета Ильхама Алиева.

«От имени Европейского олимпийского комитета искренне поздравляем вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана. Эта победа - показатель высокой оценки вашей безукоризненной деятельности на посту главы государства в прошлые годы, а также доверия, которое азербайджанский народ оказывает вам как движущей силе прогресса страны. Именно под вашим руководством развитие и широкий размах работ по реконструкции и модернизации в Баку и во всех регионах страны превратили Азербайджан в центр внимания в мире.

Пользуясь этой возможностью, разрешите выразить вам глубокую признательность за высоко ценимые нами дружественные отношения с вами и Национальным олимпийским комитетом.

Проведение вашей страной Европейских игр на высоком уровне, а также проведение именно в Баку очередного Олимпийского фестиваля молодежи Европы подтверждают, что страна имеет в Европе большой авторитет.

Это наглядный пример характера современной, динамично развивающейся страны и того, какие здесь живут добрые и трудолюбивые люди.

Желаем вам новых успехов в высокой государственной деятельности. Надеемся встретиться с вами 11-12 мая в Белграде», - говорится в поздравлении президента и генсека ЕОК.

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Azernews Newspaper
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