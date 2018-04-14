Росбалт: За время президентства Ильхама Алиева Азербайджан добился впечатляющих экономических успехов

БАКУ /Trend/ - Во время президентства Ильхама Алиева, то есть начиная с 2003 года, Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономическом развитии.

Об этом говорится в статье, опубликованной в российском информационном агентстве “Росбалт”.

Автор статьи Ирина Джорбенадзе среди успехов, которых добился Президент Ильхам Алиев за годы управления государством, назвала стабилизацию внутриполитической жизни страны; запуск экспортных нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум; строительство “Южного газового коридора” и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с выходом на Турцию и далее в Европу; разработку новых углеводородных месторождений и т. д.

Говоря о внешней и внутренней политике страны под руководством Президента Ильхама Алиева, автор статьи подчеркивает, что Азербайджан не позволяет кому-либо вмешиваться в свои дела, что не нравится тем, кто привык к такой практике.

“Всем ясно, что ссориться с Азербайджаном, а тем более устраивать в нем “цветные перевороты” — дело бесперспективное”, - отмечается в статье и при этом подчеркивается, что Баку не дает послаблений экстремистским группировкам разного толка.

Как отмечается, Азербайджан также занимает ключевую позицию в ареале "Шелкового пути" и рассматривается в качестве основного “игрока” энергетической безопасности Европы и ее частичного освобождения от российского газа.

“Соответственно, Азербайджан важен не только для региона в его широком понимании [Южный Кавказ, Россия, Центральная Азия, Ближний Восток], но и для Запада”, - говорится в статье.

(Автор: Азад Гасанли)

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