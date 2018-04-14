Бакир Изетбегович: Босния и Герцеговина внесет вклад в углубление сотрудничества и реализацию совместных с Азербайджаном проектов (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Примите мои самые искренние поздравления по случаю вашего переизбрания Президентом Азербайджана. Уверен, что Ваш богатый опыт и профессионализм позволят достигнуть еще большего прогресса во имя благосостояния граждан Вашей страны. Босния и Герцеговина является искренним другом Азербайджана, и Вы можете быть уверены, что мы внесем вклад в углубление взаимного сотрудничества и реализацию совместных проектов. Господин Президент, отрадно, что в скором времени Вы в новый президентский срок посетите Боснию и Герцеговину. Несомненно, что это внесет вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества и традиционной дружбы между нашими народами", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.