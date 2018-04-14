Георгий Пырванов: Связи между Болгарией и Азербайджаном развиваются во имя интересов наших народов

14 апреля 2018 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экс-президент Болгарии Георгий Пырванов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Сердечно поздравляю вас с переизбранием Президентом Азербайджана. Ваша убедительная победа на этих выборах - наглядное свидетельство высокого доверия к вам азербайджанского народа . Это является высокой оценкой вашей работы, проделанной за последнее время по улучшению условий жизни простых людей, повышению авторитета Азербайджана в регионе и во всем мире. Уверен, что в новый период ваших полномочий вы продолжите активно и без устали трудиться для развития и благосостояния вашей страны. Я также верю, что ваш богатый политический опыт внесет вклад в дальнейшее укрепление ведущей роли вашей страны на международной арене и в Черноморском регионе. Связи между Болгарией и Азербайджаном развиваются во имя интересов наших народов. Горжусь тем, что вместе с вами смогли заложить надежные основы тесного сотрудничества наших стран не только в экономической сфере, но также и в культурной и духовной сферах. С этой точки зрения я высоко оцениваю ваш личный вклад в укрепление дружественных связей между нашими народами. Со своей стороны заявляю, что я и в дальнейшем готов оказывать всевозможную помощь в развитии двусторонних отношений. Дорогой друг, я с удовлетворением вспоминаю все проведенные с вами встречи. На этих встречах я был восхищен вашим высоким интеллектом, здравым суждением и дипломатическим искусством. Самое главное, что вы всегда стремились к достижению общего согласия в решении сложных политических вопросов. Уверен, что поиск консенсуса, уважение к интересам других и защита национальных интересов будут вашими основными принципами и в новый президентский срок. С нетерпением жду новой встречи с вами и, пользуясь случаем, желаю вам здоровья и успехов в вашей очень ответственной работе. Господин Президент, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

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Azernews Newspaper
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