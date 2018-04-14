Партия "Ени Азербайджан" решительно осуждает необъективную оценку президентских выборов в стране (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Партия "Ени Азербайджан" решительно осуждает необъективную оценку президентских выборов в Азербайджане.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в субботу ПЕА в связи с предварительным отчетом БДИПЧ и ПА ОБСЕ, ПАСЕ по президентским выборам в Азербайджане, которые состоялись 11 апреля.

"11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы. Различные этапы избирательного процесса, проводимого с участием восьми кандидатов, и ход голосования был под наблюдением около 60 тысяч местных и 894 международных наблюдателей. Вызывает удивление выступление БДИПЧ и ПА ОБСЕ, ПАСЕ с резко отличающимся предварительным отчетом по выборам, которые были высоко оценены абсолютным большинством международных наблюдателей из 59 стран, 61 международной организации. Первое впечатление заключается в том, что будто указанные выше организации подготовили отчет не о выборах в Азербайджане, а о каких-то других выборах. Ничем нельзя оправдать необъективность, предвзятость отчета, игнорирование фактов, реальности", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-релизе отмечается, что партия "Ени Азербайджан", выдвинувшая кандидатуру действующего Президента Ильхама Алиева, одержавшего победу на выборах с 86,03 процента голосов, считает предварительный отчет, подготовленный наблюдательной миссией БДИПЧ и ПА ОБСЕ, ПАСЕ, необъективным и предвзятыми и решительно осуждаем такую оценку выборов, которые были проведены честно.

"Демократические принципы, объективность и прозрачность любых выборов измеряются степенью выражения населением своей политической воли. С другой стороны, самую правильную оценку могут дать его основные участники - кандидаты. Каждый кандидат, участвовавший в избирательном процессе и не одержавший победу на выборах, поздравил победившего кандидата и тем самым признал объективность избирательного процесса", - говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что заявление о якобы каких-то нарушениях на президентских выборах не что иное, как явное проявление несерьезности и открытой предвзятости.

"Партия "Ени Азербайджан" категорически отвергает необъективные и предвзятые утверждения, отраженные в предварительном отчете БДИПЧ и ПА ОБСЕ, ПАСЕ, в том числе утверждения об использовании в агитационной кампании ПЕА административных ресурсов, насильственном приводе людей на митинги, которые не соответствуют действительности. Также выражает надежду на то, что миссия в своем итоговом отчете устранит необъективность и игнорирование фактов, отнесется с уважением к воле азербайджанских избирателей", - отмечается в заявлении.

Отметим, что наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ представила предвзятый отчет по президентским выборам, проведенным в Азербайджане 11 апреля.

Высказывания представителей БДИПЧ на пресс-конференции, проведенной в связи с президентскими выборами, вызвали протест азербайджанской общественности и представителей медиа.

В конце пресс-конференции миссия заявила, что обнародует заключительный отчет в течение двух месяцев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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