Началось заседание ЦИК по итогам выборов Президента Азербайджана

15 апреля 2018 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Стартовало заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана по итогам президентских выборов, прошедших в стране 11 апреля.

Согласно требованиям Избирательного кодекса Азербайджана, ЦИК примет решение о представлении протокала по итогам выборов вместе с соответствующими документами в Конституционный суд Азербайджана.

По предварительным данным, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах в Азербайджане 86,03 процента голосов избирателей по итогам обработки 99,9 процента бюллетеней.

Председатель "Партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА) Гудрат Гасангулиев набрал 3,02 процента, самовыдвиженец Захид Орудж – 3,11 процента, председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу – 3,03 процента, председатель партии "Современный Мусават" Хафиз Гаджиев – 1,52 процента, председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде – 1,38 процента, председатель Партии национального возрождения Фарадж Гулиев – 1,17 процента, кандидат от инициативной группы фронтистов Рази Нуруллаев – 0,74 процента голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Абдулрахман Юсубов)

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