ЦИК: Итоги голосования на 4 избирательных участках в Азербайджане признаны недействительными

15 апреля 2018 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Итоги голосования на четырех избирательных участках, задействованных на прошедших в Азербайджане 11 апреля президентских выборах, признаны недействительными.

Соответствующее решение принято на состоявшемся в воскресенье заседании ЦИК Азербайджана.

Так, аннулированы результаты голосования на избирательном участке номер 2 Кюрдамирского избирательного округа номер 57, избирательном участке номер 26 Джалилабад-Масаллы-Билясуварского избирательного округа номер 26, а также на избирательном участке номер 10 Лянкяранского городского избирательного округа номер 73 и избирательном участке номер 12 Лянкяранского сельского избирательного округа номер 74.

Распущены избирательные комиссии избирательного участка номер 2 Кюрдамирского избирательного округа номер 57 и избирательного участка номер 12 Лянкяранского сельского избирательного округа номер 74.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Абдулрахман Юсубов)

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