Соронбай Жээнбеков: Кыргызско-азербайджанские отношения совместными усилиями будут и впредь укрепляться и углубляться

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Соронбай Жээнбеков поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Искренне поздравляю Вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики. Ваша убедительная победа стала ярким свидетельством доверия азербайджанского народа к проводимому Вами курсу, направленному на стабильное и всестороннее развитие Азербайджанской Республики. Убежден, что кыргызско-азербайджанские отношения, опирающиеся на взаимное уважение и доверие, нашими совместными усилиями будут и впредь укрепляться и углубляться. Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей высокой государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира и благополучия", - говорится в поздравлении.

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