В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов поздравил Ильхама Алиева.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Народного собрания Республики Дагестан искренне поздравляю Вас с очередной убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Оказанное Вам доверие является свидетельством Вашего высокого авторитета и всенародной поддержки проводимого Вами курса по политическому и социально-экономическому развитию страны. Неуклонный рост уровня жизни, а также укрепление мощи Азербайджана на международной арене благодаря Вашим личным усилиям, трудолюбию и усердию всех граждан республики заслуживают большого признания. Как государственный деятель и политик Вы пользуетесь огромным уважением не только в родной стране, но и за ее пределами. Вы достойно продолжаете славные дела Вашего отца - выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В России высоко ценят Вашу принципиальную позицию по развитию российско-азербайджанского партнерства и взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Дагестанцы уверены, что исторически сложившиеся братские отношения между нашими народами и впредь будут развиваться и крепнуть конструктивно и плодотворно.

Депутаты Народного собрания Республики Дагестан, традиционно участвуя в составе миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Азербайджанской Республики, отметили высокую организацию выборов в соответствии с международными правовыми нормами.

Примите, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания доброго здоровья и благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях на Вашем ответственном государственном посту. Желаю всему многонациональному азербайджанскому народу мира и счастливого будущего» , - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.