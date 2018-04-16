Американский политолог: В Азербайджане сформирована благоприятная атмосфера для всех народов

16 апреля 2018 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сформирована благоприятная атмосфера для всех народов.

Об этом в интервью информационному порталу СТМЭГИ заявил американский политолог, основатель компании The Tool Shed Group, экс-директор Американского еврейского Комитета (Лос-Анджелес) по взаимодействию с государственными органами и связям с общественностью Джейсон Кац.

Отметим, что Джейсон Кац принимал участие в качестве наблюдателя в президентских выборах в Азербайджане.

В частности, американский политолог отметил, что в то время как в других странах, евреи подвергаются дискриминации, преследованиям, в Азербайджане, напротив, государство оказывает евреям всемерную поддержку.

«При поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева в марте 2011 года в Баку была построена и сдана в эксплуатацию прекрасная синагога для общины горских евреев. В Азербайджане сформирована благоприятная атмосфера для всех народов, которые долгие годы живут на этой земле в условиях мира, покоя, взаимного уважения и дружбы», - сказал Джейсон Кац.

Американский политолог отметил, что в Азербайджане горские евреи делают успешную карьеру, они интегрированы в общественно-политическую жизнь страны, занимают соответствующие посты, делятся своими знаниями и опытом с правительством Азербайджана.

«Сегодня в Баку сохранились мемориальные доски на зданиях, где проживали влиятельные представители еврейской национальности, такие, как лауреат Нобелевской премии физик-теоретик Лев Ландау; заслуженный врач Соломон Гусман; герой Карабахской войны, национальный герой Азербайджана Альберт Агарунов», - сказал американский политолог.

Говоря об азербайджано-израильских отношениях, эксперт отметил, что две страны сегодня успешно сотрудничают в военной и экономической сферах.

«Азербайджан более чем на 40 процентов обеспечивает потребности Израиля в нефти. Израиль, в свою очередь, поставляет Азербайджану высокотехнологичную военную технику. Отношения между двумя странами выходят за пределы военного и экономического сотрудничества. Азербайджанские евреи сегодня играют очень важную роль в деле укрепления азербайджано-израильских отношений», - сказал Джейсон Кац.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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