МИД Азербайджана: Руководство Армении признает самоизоляцию страны (версия 2)

16 апреля 2018 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Руководство Армении признает самоизоляцию страны и что страна лишена выхода к региональным транспортным проектам, сказал в понедельник Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя интервью экс-президента Армении Сержа Саргсяна российской газете "Известия».

«Видимо, руководство Армении, не добившееся за время пребывания у власти никаких результатов в развитии государства и улучшении благосостояния народа, пытается в преддверии предстоящего изменения во власти компенсировать это посредством войн и пропаганды. Последние десять лет внешний долг Армении стремительно растет и приближается к семи миллиардам долларов. Эта цифра превзошла уровень внешнего долга, определенного в национальном законодательстве в отношении к ВВП. Безработица находится на высоком уровне, составляя 18,9 процента, нищета составляет 32 процента. В реалии же эти цифры еще выше. Страна переживает демографический кризис. Говорить на фоне этой реальной социально-экономической картины о каком-то экономическом развитии - иллюзия. В интервью руководство Армении признает, что страна находится в условиях самоизоляции и лишена выхода к региональным транспортным проектам. Из-за продолжения политики агрессии и оккупации против Азербайджана, территориальных притензий к другим соседним государствам Армения сегодня изолировала себя как геополитически, так и геоэкономически", - сказал Гаджиев.

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