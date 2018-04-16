Азербайджан и Таджикистан обсудили вопрос проведения заседания межправкомиссии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Таджикистан обсудили вопрос организации и проведения заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте министерства иностранных дел Таджикистана.

Обсуждения состоялись в рамках встречи министра иностранных дел Таджикистана Сироджидина Аслова с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым.

Как сообщается, в ходе встречи, прошедшей в атмосфере дружбы и взаимопонимания, были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Стороны рассмотрели вопрос организации и проведения очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Азербайджаном. Стороны также обменялись мнениями по повестке дня очередного заседания министров иностранных дел стран-членов Организации экономического сотрудничества, проведение которого намечено на 17 апреля в Душанбе», - говорится в сообщении.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Таджикистаном в 2017 году составил 2,045 миллиона долларов, из которых примерно 47,37 тысячи долларов пришлось на импорт таджикской продукции.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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