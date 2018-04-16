МИД Азербайджана: Руководство Армении признает самоизоляцию страны (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Руководство Армении признает самоизоляцию страны и что страна лишена выхода к региональным транспортным проектам, сказал в понедельник Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя интервью экс-президента Армении Сержа Саргсяна российской газете "Известия».

«Видимо, руководство Армении, не добившееся за время пребывания у власти никаких результатов в развитии государства и улучшении благосостояния народа, пытается в преддверии предстоящего изменения во власти компенсировать это посредством войн и пропаганды. Последние десять лет внешний долг Армении стремительно растет и приближается к семи миллиардам долларов. Эта цифра превзошла уровень внешнего долга, определенного в национальном законодательстве в отношении к ВВП. Безработица находится на высоком уровне, составляя 18,9 процента, нищета составляет 32 процента. В реалии же эти цифры еще выше. Страна переживает демографический кризис. Говорить на фоне этой реальной социально-экономической картины о каком-то экономическом развитии - иллюзия. В интервью руководство Армении признает, что страна находится в условиях самоизоляции и лишена выхода к региональным транспортным проектам. Из-за продолжения политики агрессии и оккупации против Азербайджана, территориальных претензий к другим соседним государствам Армения сегодня изолировала себя как геополитически, так и геоэкономически", - сказал Гаджиев.

По его словам, в противовес обязательствам, взятым Арменией на основе устава ООН, Армения, используя силу против Азербайджана, оккупировала 20 процентов суверенных азербайджанских территорий и совершила на оккупированных землях этническую чистку против коренного азербайджанского населения.

"Вести переговоры с государством, оккупировавшим твою территорию, – самая большая уступка с азербайджанской стороны. Для достижения продвижения в урегулировании конфликта армянские войска, согласно требованиям соответствующих резолюций СБ ООН, должны быть полностью и безоговорочно выведены с оккупированных азербайджанских территорий. Апрельские бои 2016 года еще раз показали, что факт агрессии и присутствие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана продолжают оставаться главной угрозой для регионального мира и безопасности. Единственный выход из геополитической и геэкономической изоляции, в которую попала Армения, - положить конец оккупации против Азербайджана, наладить цивилизованные отношения с соседними странами. В противном случае дальнейшее обострение социально-экономической и демографической ситуации в Армении неизбежно. Чем быстрее поймет это армянское руководство, тем будет лучше для населения Армении», - добавил в заключение Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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