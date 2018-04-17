На имя Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Израиля Aвигдор Либерман поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Между Азербайджаном и Израилем существуют хорошие отношения во многих сферах, основанные на доверии и взаимопонимании. Разумеется, совместная работа по вопросам обороны составляет важную часть наших отношений. Я желаю дальнейшего развития и расширения этих связей.

Ваше превосходительство, выражаю Вам высочайшее почтение, желаю счастья, крепкого здоровья и успехов», - говорится в поздравлении.

Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг поздравил Президента Ильхам Алиева.

«От имени государства, народа Вьетнама и от себя лично позвольте передать Вам самые сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики подавляющим большинством голосов.

Вьетнам постоянно наблюдает и рад тем результатам, которых народ Азербайджана достиг под Вашим мудрым руководством за последнее время. Уверен, что благодаря Вашему опыту Азербайджан продолжит развиваться, укрепит свою позицию на международной арене.

Я рад тому, что традиционно дружественные отношения между Вьетнамом и Азербайджаном в последнее время динамично развиваются. И нельзя не отметить Вашу ключевую роль в развитии наших отношений. Господин Президент, я очень жду Вашего официального визита во Вьетнам для обсуждения, согласования направлений и мер по дальнейшему развитию многостороннего сотрудничества между двумя странами в интересах наших народов.

Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать Вам и Вашей семье крепкого здоровья. Примите мои пожелания новых больших успехов на своем благородном посту.

Пусть азербайджанский народ под Вашим руководством достигнет впечатляющих результатов в деле развития страны», - говорится в поздравлении.

Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного Комитета Организации Освобождения Палестины Maхмуд Aббас поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От имени Государства и народа Палестины и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Желаю Вам успехов в достижении целей, поставленных во имя благополучия Вашего народа. Выражаю постоянное желание укреплять взаимовыгодные связи и сотрудничество между нашими странами и народами, основанные на общих интересах, высоко ценю Вашу позицию и поддержку, оказываемую во всех международных кругах нашему народу и его борьбе во имя разрешения конфликта в нашей стране, создания независимого государства со столицей в городе толерантности, сосуществования и мира - Восточном Иерусалиме», - говорится в поздравлении.

Председатель Правления Общественного объединения «Борчалы-Ирели» Махаббат Иманов поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Сердечно поздравляю Вас и мудрый азербайджанский народ с убедительной и успешной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики, состоявшихся 11 апреля. Проголосовав на этих выборах за Вас, азербайджанский народ отдал свой голос за суверенитет Азербайджана, его прогресс, благосостояние и, самое главное, развитие мира и благополучия на Южном Кавказе.

Современная Азербайджанская Республика, созидателем которой является общенациональный лидер азербайджанцев мира Гейдар Алиев, под Вашим руководством является автором многих нововведений. Укрепление, стремительное развитие Азербайджана, повышение его авторитета в регионе и мире, благополучная жизнь нашего народа, а также грузино-азербайджанская дружба и стратегическое партнерство вызывают у азербайджанцев Грузии гордость и радость. Связи между двумя странами высоко оцениваются также общественностью и молодежью Грузии.

Уважаемый Президент, демократичное и прозрачное проведение этих выборов еще раз доказали миру, что власть в Азербайджане построена на принципах демократии, Азербайджан – толерантная страна и центр мультикультурализма.

Уважаемый господин Президент, еще раз искренне поздравляю Вас и народ Азербайджана с Вашей успешной победой.

Мы гордимся тем, что у нас есть такой лидер как Гейдар Алиев, такой всемирно известный политик как Вы. Да ниспошлет Всевышний Вам и Стране огней новых побед и вершин», - говорится в поздравлении.

Президент Группы компаний Palmali Мубариз Мансимов поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Сердечно поздравляю Вас с убедительной и грандиозной победой на президентских выборах.

Это оказанное Вам гражданами большое доверие - самая достойная оценка Вашей исключительной работе, проделанной Вами до сих пор как на международном, так и на местном уровне на благо Азербайджанского государства и народа.

В очередной раз оказав Вам доверие, азербайджанский народ поддержал яркое будущее нашей страны, ее устойчивое и всестороннее развитие, наращивание мощи в политической, экономической, военной и социальной сферах. Несомненно, эта поддержка будет сопровождать Вас на протяжении всей Вашей деятельности.

Как всегда, и на новом этапе Вашего президентства Группа компаний «Palmali» и ее коллектив будут получать пользу от проводимых Вами реформ, строить свою деятельность, исходя из Ваших ценных рекомендаций и указаний, с гордостью внесут вклад в развитие под Вашим руководством.

Еще раз поздравляю Вас с победой, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, успехов во всех делах», - говорится в поздравлении.

Бывший посол Литвы в Азербайджане, советник председателя Сейма Литвы по внешнеполитическим вопросам Кестутис Кудзманас поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Очень счастлив, что в 2007-2012 годах мне посчастливилось работать в должности чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Азербайджанской Республике. В тот период я регулярно наблюдал за экономическим развитием и прогрессом Азербайджана.

В эти же дни я лично наблюдал за большой политической кампанией в Вашей стране - президентской гонкой кандидатов.

Как надежный друг Азербайджана, сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с грандиозной победой на выборах.

Желаю Вам успехов в Вашей деятельности, здоровья, долголетия, Азербайджану - мира, благосостояния, стабильного динамичного развития и процветания под Вашим руководством», - говорится в поздравлении.

Председатель Правления турецкой компании «Özkaya Group» Осман Гезекер поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах Президента Азербайджанской Республики и выражаю большое удовлетворение переизбранием Вас на пост главы государства.

Результаты состоявшихся 11 апреля выборов стали наглядным примером большого доверия к Вам азербайджанского народа и его солидарности с осуществляемым Вами политическим курсом на пути развития страны. Поддержка Вашей кандидатуры подавляющим большинством избирателей является ярким свидетельством эффективности осуществляемых в последние годы государственных программ, высокой оценки Ваших личных заслуг в достижении динамичного развития в столице и регионах.

Уверен, что Ваши, как главы государства, заслуги на почетном и ответственном посту и дальше будут придавать импульс укреплению стабильности и благополучия в Азербайджане, повышению экономического потенциала страны и дальнейшему росту ее международного авторитета.

Уважаемый господин Президент, еще раз поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики, желаю в предстоящие годы новых успехов в Вашей деятельности на благо народа и государства Азербайджана. Да хранит Вас Аллах!», - говорится в поздравлении.

Председатель Общественной организации «Ученый совет азербайджанцев Украины» Ариф Гулиев поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От имени членов Общественной организации «Ученый совет азербайджанцев Украины» и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю завоевания Вами всенародного доверия и переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики.

Эта Ваша блестящая победа, будучи олицетворением торжества идей азербайджанства нашего общенационального лидера Гейдара Алиева, единства нашего родного Азербайджана, является свидетельством политического авторитета, завоеванного Вами на мировом уровне.

Господин Президент, от имени азербайджанцев, проживающих за пределами Родины, еще раз сердечно поздравляем Вас. Мы уверены, что своей деятельностью, служащей нашим общенациональным ценностям, Вы добьетесь полного восстановления территориальной целостности нашей Родины, еще больше будете радовать нас новыми успехами», - говорится в поздравлении.

Председатель Профсоюза работников отелей и мест отдыха Турции Джемаиль Бакынды поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Очень рад Вашему переизбранию на пост Президента Азербайджанской Республики.

Сердечно поздравляю Вас. Желаю в Вашем лице братскому народу Азербайджана крепкого здоровья и счастья, успешных лет», - говорится в поздравлении.

Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От имени руководства Международной тюркской академии и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство по случаю переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики.

Высокое доверие азербайджанского народа к Вам еще раз доказывает, что Ваша почетная миссия на пути укрепления государственности, повышения благосостояния народа благодаря Вашему богатому опыту, неутомимой деятельности и мудрой политике сформировала в душе граждан большое чувство одобрения.

Ваше превосходительство, для меня честь выразить глубокую веру в то, что Вы, как гарант стабильности, мира в Азербайджане, будете продолжать оказывать поддержку развитию науки и образования, углублению сотрудничества между тюркоязычными государствами и народами в этом направлении.

С большим чувством удовлетворения отмечаю оказываемую Вами поддержку и внимание к деятельности Международной тюркской академии, хочу отметить, что организация и впредь будет привержена служению научному сотрудничеству и интеграции тюркоязычных государств.

Ваше превосходительство, пользуясь этой приятной возможностью, еще раз поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, братскому народу Азербайджана – мира, стабильности и спокойствия», - говорится в поздравлении.

Группа компаний Furkan Defense Industry, действующая в городе Анкара поздравила Президента Ильхама Алиева.

«От имени группы компаний Furkan Defense Industry сердечно поздравляем Вас с переизбранием на пост главы государства в результате единогласного голосования народа на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Уважаемый господин Президент, мы абсолютно уверены в том, что Вы, как глава государства - новатор, которому принадлежат важные заслуги в прогрессе нашей страны во всех сферах, и на этом этапе выведете Азербайджан на позиции лидирующей страны, где господствуют социальное согласие и спокойствие и которая является примером для всего мира.

Пусть новый президентский срок будет успешным для нашей страны и народа. Желаем Вам успехов на высшем государственном посту», - говорится в поздравлении.

Главный исполнительный директор Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Росснефть» Игорь Сечин поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Примите мои искренние поздравления в связи с переизбранием Вас на четвертый срок Президентом Азербайджанской Республики. Ваша убедительная победа – это свидетельство того авторитета, которым Вы заслуженно пользуетесь в республике. Результат выборов – это не только оценка Ваших выдающихся личных качеств, но и поддержка Вашего стремления обеспечить в Азербайджане мирную, счастливую, благополучную жизнь. Азербайджанская Республика под Вашим руководством достигла заметных успехов в социально-экономическом развитии, укреплении своих позиций на международной арене. Динамично развиваются и российско-азербайджанские отношения в энергетической сфере, в том числе между ПАО «НК «Роснефть» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR).

Известный азербайджанский писатель-просветитель Мирза Ахундов писал: «Патриот – это человек, который не пожалеет жизни ради возвышения своей Родины».

Уверен, народ Азербайджана сделал правильный выбор.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, новых успехов в продолжении благородного дела Вашего отца – общенационального лидера Азербайджана и искреннего друга России – Гейдара Алиевича Алиева», - говорится в поздравлении.

Председатель Ассоциации нотариусов России, профессор Натиг Агамиров поздравил Ильхама Алиева.

«От имени Ассоциации нотариусов России и от себя лично поздравляю Вас с внушительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Ваша победа закономерна. Она еще раз продемонстрировала высокую поддержку народом Вашего политического курса на экономическое и культурное развитие страны, укрепление его международного авторитета.

Неоспоримым доказательством тому являются не только официальные данные о высоком проценте голосов, отданных в Вашу поддержку, но и потоки звонков и сообщений наших коллег и друзей из Азербайджана о царивших на выборах подъеме и активности избирателей, атмосфере оптимизма и уверенности, широкий информационный обмен и взаимные поздравления соотечественников в социальных сетях.

Многоуважаемый Ильхам Гейдарович, позвольте передать Вам самые сердечные поздравления и пожелания добра и благополучия, новых успехов в Вашей многотрудной деятельности на благо Азербайджана. Пусть, как и прежде, все Ваши дела и начинания находят заслуженный отклик и признание соотечественников, поддержку Ваших друзей и соратников.

Уверены, что Ваш опыт политика и государственного деятеля, блестящего интеллектуала и дипломата, человека высочайшей культуры и разностороннего образования позволят Вам и в дальнейшем решать сложнейшие внутренние и международные проблемы!», - говорится в поздравлении.

Председатель Харьковского областного общества азербайджано-украинской дружбы «Достлуг», профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки Азербайджана Мурад Омаров поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Позвольте от имени Правления Харьковского областного общества азербайджано-украинской дружбы «Достлуг» и всей азербайджанской диаспоры Харьковщины передать самые сердечные поздравления по случаю переизбрания Вас на пост Президента Азербайджанской Республики.

Благодаря проводимой Вами мудрой внутренней и внешней политике Азербайджан добился весомых достижений во всех сферах общественно-политического и социально-экономического развития, динамично проводит успешные преобразования и реформы, направленные на повышение благосостояния народа, а также укрепление авторитета страны на международной арене.

Мы, азербайджанцы, проживающие за пределами своей исторической родины, также чувствуем Ваши особое внимание и заботу.

Желаю Вам, уважаемый господин Президент, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых успехов в Вашей деятельности, а народу Азербайджана – благополучия и процветания.

Пользуясь случаем, выражаю Вам, господин Президент, заверения в моем глубоком почтении», - говорится в поздравлении.

Председатель «Дома Азербайджана в Брюсселе» Бюлент Гюрчам поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От имени азербайджанской диаспоры в Бельгии и лично от себя сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики. Вы многое сделали для развития Азербайджана и, уверены, после этого сделаете еще больше.

Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей неустанной деятельности во имя прогресса нашей страны, и заявляем, что поддерживаем Вас», - говорится в поздравлении.

Председатель Централизованной религиозной организации «Международная Исламская Миссия» Шафиг Пшихачев поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Позвольте выразить глубокое уважение и пожелать Вам и Вашим близким мира, благоденствия и милости Всевышнего Творца!

От имени Централизованной религиозной организации «Международная Исламская Миссия» и от себя лично позвольте искренне поздравить Вас с победой на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Примите наши теплые и сердечные поздравления. Убежден, что Ваш профессиональный опыт, энергия, управленческий талант и организаторские способности позволят Вам и в дальнейшем продолжать начатый Вами курс на благо будущего жителей Азербайджанской Республики и всего Кавказа.

От всего сердца прошу Аллаха даровать Вам успех в Вашей нелегкой и ответственной работе», - говорится в поздравлении.

Генеральный директор сети клиник «СитиМед» в Москве Анвер Гамидов поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Поздравляю Вас с переизбранием на высокий пост Президента Азербайджана. Желаю Вам успехов, здоровья и дальнейшего процветания Азербайджана», - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества, академик Асаф Гаджиев поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От имени Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики, желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов в делах.

В 2003 году Вы были избраны Президентом Азербайджанской Республики и, дав новое дыхание ценностям Гейдара Алиева, добились больших успехов в развитии нашей страны. В экономической, социальной, культурной жизни Азербайджана и в других сферах произошли большие перемены. Азербайджан стал лидирующим в регионе могущественным государством, примером для многих стран.

Ваша уверенная победа на проведенных 11 апреля президентских выборах, полученные Вами голоса абсолютного большинства избирателей являются большой поддержкой народом политики, осуществляемой Вами для развития Азербайджана.

Уверены, что в очередной период Вашего президентства Азербайджан добьется новых успехов и побед. Среди этих побед мы также увидим урегулирование нагорно-карабахского конфликта, развевающийся в Карабахе флаг Азербайджана.

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в Вашей деятельности во имя развития страны», - говорится в поздравлении.

Академик НАНА, профессор Российского университета дружбы народов Фазиль Курбанов поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Позвольте от имени объединения азербайджанских общин Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравить Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Мы это расцениваем как общую победу азербайджанского народа и соотечественников, проживающих за рубежом, победу мудрости, победу желания жить в мире и стабильности.

На том фундаменте государственного строительства, основанного общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алирза оглу Алиевым, под Вашим руководством удалось построить мощное, находящееся в прогрессе и развитии государство.

Ваша забота о простом человеке, его насущных проблемах, Ваши чисто человеческие душевные радения о светлом будущем вызывают гордость, любовь и благодарность всего азербайджанского народа, безотносительно страны проживания.

Вся азербайджанская община России желает Вам здоровья и успехов в будущих свершениях во имя процветания нашей Отчизны, нашего народа», - говорится в поздравлении.

Генеральный директор Вакфа стратегических и социальных исследований Группы Мармара Aккан Сувер поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От имени членов Вакфа Группы Мармара и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Вы привели Азербайджан в мире и стабильности из вчерашнего дня в сегодняшний, доведя его до уровня современной страны. Ваши заслуги вносят вклад не только в благополучие, спокойствие и развитие в Азербайджане, но и в мир, безопасность и стабильность в регионе.

Вновь доводим до Вашего высокого внимания нашу большую радость от переизбрания Вас Президентом», - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Позвольте от имени Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ и от себя лично поздравить Вас с убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики, состоявшихся 11 апреля текущего года, и переизбранием Вас на этот ответственный пост.

Будучи членом наблюдательской миссии ОДЭР-ГУАМ, посетившей избирательные участки в городе Баку, городе Сумгайыт и окрестностях, был свидетелем высокой активности избирателей, безупречной организации избирательного процесса, что выразилось в свободном волеизъявлении граждан республики.

Ваша убедительная победа - это безоговорочный вотум доверия азербайджанского народа проводимому Вами курсу, направленному на развитие страны и повышение благосостояния народа.

Под Вашим руководством Азербайджан, демонстрируя стремительное развитие во всех сферах, превратился в важного игрока на международной арене, в фактор стабильности и плодотворного сотрудничества.

Мы высоко ценим место и роль Азербайджана, Ваш личный вклад в развитие регионального сотрудничества в рамках ОДЭР-ГУАМ, одним из основателей которой являлся великий Гейдар Алиев.

Ваше Высокопревосходительство, пользуясь возможностью, хотел бы пожелать Вам крепкого здоровья, новых успехов, свершений и побед на пути созидания сильного, независимого, развитого и демократического Азербайджана, а также выразить надежду на дальнейшее тесное и взаимовыгодное сотрудничество в рамках Организации во имя мира и стабильности в регионе, развития и процветания наших дружественных стран и народов», - говорится в поздравлении.

Руководитель Организации совместной помощи Азербайджану (UAFA), международный эксперт Гвен Берчелл поздравила Президента Ильхама Алиева.

«Сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Желаю Вам успехов и достижений на этом почетном и ответственном посту.

Знаю, что одна из Ваших целей заключается в проведении в стране коренных и серьезных социальных реформ. Я и моя команда – Организация совместной помощи Азербайджану (UAFA) намерены оказать Вашей прекрасной стране поддержку в этом важном деле.

С 1998 года UAFA превратилась как в Азербайджане, так и на международной арене в одну из известных НПО в области социальной политики. Наряду с долгосрочным развитием социальной жизни в Азербайджане, наша цель заключается в том, чтобы быть устойчивым ресурсом для общества в вопросах обмена знаниями.

Уверена, что, мобилизовав наши силы, возможности и ресурсы, мы очень скоро при Вашей поддержке добьемся поставленных целей», - говорится в поздравлении.

Учредитель и почетный президент Форума Кранс Монтана, посол Жан-Поль Картерон поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От имени правления Форума Кранс Монтана и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Ваша победа на выборах является олицетворением веры азербайджанского народа в дальнейшее развитие и надежд, связанных с Вашим превосходительством. Это также результат работы, проводимой Вами для народа.

Многие годы Форум Кранс Монтана продолжает добрые и плодотворные связи с Вашей прекрасной страной. Уверен, что это сотрудничество будет продолжаться и впредь.

Господин Президент, желаю Вам все новых и новых успехов в высшей государственной деятельности, семейного счастья, а народу Азербайджана – мира и благополучия», - говорится в поздравлении.

Директор Культурного и экономического центра Азербайджан-Монтенегро Сейран Мирзазаде поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От имени членов Культурного и экономического центра Азербайджан-Монтенегро, любителей Азербайджана на Западных Балканах сердечно поздравляем Вас с убедительной победой на проведенных в Азербайджане президентских выборах.

Независимо от того, чем мы живем и занимаемся, у нас одна Родина, один Флаг, один Президент. Мы дышим своей Родиной, гордимся нашей страной. Черные тучи над Азербайджаном и тревожным регионом, где он находится, грязные игры против нашей страны, коварные планы тех, кто пытается посеять семена раздора и ненависти, их враждебная позиция еще более отчетливо видны из-за рубежа. Все это, безусловно, не может не беспокоить каждого патриота. Лишь под Вашим руководством азербайджанский народ, будучи солидарным, а наша страна, государство, сохранив стабильность, приумножив свое могущество, смогут противостоять этим угрозам, коварным планам, искусственному и безосновательному политическому и экономическому давлению.

Уверены, что наша страна и народ стойко преодолеют этот сложный исторический период, наша могущественная армия вернет находящиеся под вражеской оккупацией исконные земли. Как Вы всегда отмечали, народ, в котором Вы черпаете силы, еще раз продемонстрировал, что без колебания стоит за Вами, и в мире нет противостоящей ему силы. Каждый еще раз убедился в том, что вера и доверие народа к Вам велики.

От всей души верим, что сегодня, когда в мире, в том числе в отношении нашей страны, игнорируются, грубо нарушаются нормы и принципы международного права, демократия и права человека используются лишь как средство давления и воздействия, Вы и впредь будете решительно продолжать Вашу деятельность, направленную на дальнейшее процветание нашей Родины, сохранение стабильности, наращиванию ее военной мощи, и хотим, чтобы Вы знали: мы с Вами в Вашей деятельности во имя счастливого будущего нашего народа.

Желаем Вам успехов в высшей государственной деятельности и очередной исторической миссии, а нашему народу – мира и благополучия», - говорится в поздравлении.

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