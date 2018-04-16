Визиты представителей сепаратистского режима Нагорного Карабаха во Францию и США мешают переговорному процессу - вице-президент ПА ОБСЕ

16 апреля 2018 23:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визиты представителей сепаратистского режима, созданного на оккупированных армянскими вооруженными силами азербайджанских территориях, во Францию и США мешают переговорному процессу по разрешению нагорно-карабахского конфликта.

Об этом на заседании бюро Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Копенгагене, выражая протест визитам представителей незаконного режима во Францию и США, сказал вице-президент организации Азай Гулиев.

Азай Гулиев отметил, что систематичный характер подобных визитов представителей сепаратистского режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, противоречит развитию дружественных связей и сотрудничества Азербайджана с США и Францией. По его мнению, самым важным является то, что это не соответствует мандату стран, как сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Организация подобных визитов мешает переговорному процессу по разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, пропагандирует сепаратизм и оккупацию», - сказал вице-президент организации.

По словам Гулиева, к сепаратистам нужно относиться в соответствии с международным правом и основными принципами верховенства закона.

«С этой точки зрения, какое-либо проявление двойных стандартов неприемлемо. Компетентные структуры США и Франции должны остановить процесс выдачи виз агентам сепаратистского режима, а также организацию их визитов в свои страны. Я призываю США и Францию, учитывая важную в переговорном процессе и для разрешения конфликта роль посредников и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, принять необходимые меры», - сказал Азай Гулиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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