Азербайджан принимает участие на заседании СМИД стран членов ОЭС

17 апреля 2018 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание министров иностранных дел стран-членов Организации экономического сотрудничества приступило к работе во вторник в Душанбе (Таджикистан), говорится в сообщении посольства Азербайджана в Таджикистане.

Азербайджан на мероприятии представляет заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

Участники заседания обсудят статус выполнения проектов и программ ОЭС, взаимоотношения Секретариата ОЭС с международными организациями, деятельность специализированных агентств и аффилированных органов ОЭС.

Также будут обсуждены – прогресс и оценка выполнения целей и задач, определенных в документе «Перспектива ОЭС 2025», принятие Новой Программы ОЭС по содействию Афганистану, а также административные и финансовые вопросы Организации.

Заседанию СМИД ОЭС предшествует встреча старших должностных лиц стран-членов Организации, которая состоится 16 апреля.

Также в рамках 23-го заседания СМИД ОЭС, 16-17 апреля в парке «Боги Ирам» (Ботанический сад Академии наук Таджикистана) состоится Выставка народных ремесел стран ОЭС.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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