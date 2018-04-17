Завтра состоится инаугурация Президента Азербайджана Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Завтра состоится церемония инаугурации Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом во вторник сказал журналистам заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

Али Ахмедов отметил, что, согласно требованиям Конституции, после инаугурации Президента Кабмин Азербайджана уйдет в отставку и задачей Президента будет формирование нового Кабинета министров согласно Конституции.

Отметим, что сегодня прошло заседание Пленума Конституционного суда по утверждению протокола Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборов, состоявшихся в Азербайджане 11 апреля 2018 года, и результатов выборов.

Они были утверждены после оглашения председателем Конституционного суда Фархадом Абдуллаевым результатов президентских выборов.

"Протокол ЦИК по результатам президентских выборов соответствует положениям Избирательного кодекса. Президент Ильхам Алиев, набравший 86,02 процента голосов избирателей, объявлен Президентом Азербайджана. В соответствии с законодательством Ильхам Гейдар оглу Алиев считается избранным Президентом Азербайджана на следующие семь лет. "Решение окончательное и обжалованию не подлежит", - сказал Абдуллаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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